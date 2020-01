Globālais dabas resursu patēriņš pirmoreiz pārsniedzis 100 miljardus tonnu gadā

Atkārtoti izmantoto derīgo izrakteņu, fosilo enerģijas avotu, metālu un biomasas daļa ir samazinājusies no 9,1% līdz 8,6%, norādīts ziņojumā.

Globālais dabas resursu patēriņš divu gadu laikā ir pieaudzis par vairāk nekā astoņiem procentiem, no 93 miljardiem tonnu 2015.gadā līdz 100,6 miljardiem 2017.gadā, kas ir pēdējais gads, par ko pieejami šādi dati.

Bagātajām valstīm ir "jāuzņemas atbildība par sava importa un eksporta ietekmi", norādījuši ziņojuma autori, piebilstot, ka daudz kas no bagāto valstu patērētā nāk no mazāk attīstītām valstīm, un liela daļa no bagāto valstu atkritumiem tiek eksportēti.