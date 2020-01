Asociācija: Ja norakstīs Kargina un Krasovicka parādus, valstij jādzēš arī citu iedzīvotāju bezcerīgie parādi

Daļa no šīm kredītsaistībām ir dzēšama, taču vismaz ceturtā daļa no šiem parādiem ir bezcerīgi un vilkušies turpat desmit gadus. Tūkstošiem cilvēku tieši bēgšana no nenomaksājamu parādu jūga bijis galvenais iemesls emigrācijai uz citām valstīm, turklāt neatgūstamie parādi turpina pasliktināt valsts kopējos ekonomiskos rādītājus un kredītreitingu.