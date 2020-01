Tūnings kā no citas pasaules: Ņiva pēc pārbūves šļūc pa zemi

Krievu auto entuziasti no Ļeņingradas apgabala savam tūninga projektam bija izvēlējušies tieši VAZ 2121 jeb Lada Ņiva - automobili, kurš no rūpnīcas parasti izbrauc tādā komplektācijā, lai uzreiz būtu gatavs doties mežā.

Jājautā, kādēļ šāds projekts īstenots. Bet no otras puses - kādēļ gan neuzbūvēt auto, uz kuru atskatās it visi? Pat tie, kam vairāk interesē tikai tulpju audzēšana un zemeņu stādi?

Distancējoties no ģeopolitiskajiem jautājumiem, jāatzīst, ka plašajā kaimiņzemē netrūkst darbīgu mehāniķu, kas brīžam sajūtas kā doktori Frankenšteini un brīvajā laikā rada visneiedomājamākos braucamos, tai skaitā Ņivu ar sešiem riteņiem vai Tesla Cybertruck pakaļdarinājumu , bet tagad šim bariņam var pieskaitīt arī ekstrēmi pazeminātu Ņivu.

Cik noprotams no zemāk pievienotā video, no donora jeb oriģinālās Ņivas pāri palikusi vien virsbūve. Pārējais viss "izravēts" un izplēsts, ieskaitot piekari un salona apšuvumu, bet svarīgākie instrumenti šā projekta īstenošanas gaitā bijis tā dēvētais fleksis un metināšanas aparāts.

Tāpat tūninga sekas redzamas arī salonā un motortelpas rajonā. Tā kā auto ir zemāks, samazinājies arī griestu augstums. Lai to kompensētu, jumtā ir izzāģēts caurums, kas nosegts ar bīdāmu auduma pārsegu, un to pēc vajadzības var atvērt un aizvērt, lai braucēji justos kaut cik ērti. Arī motora telpā šaurība ir acīmredzama, tādēļ liela daļa no dzinēja redzama virs pārsega līnijas. Virs tās iznirst arī priekšējie riteņi. Bet tas viss ir sīkums, jo pasaulē zemākajai Ņivai ir augšup veramas durvis.