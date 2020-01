ZM: Pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumos joprojām lielu lomu "spēlē" cilvēciskais faktors

Kā aģentūru LETA informēja ZM, pie šāda secinājuma nonākts pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa aicinājuma apkopojot Pārtikas un veterinārais dienesta (PVD) laikā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 8.novembrim veikto pārbaužu atzinumus. Ministrijā atgādina, ka PVD veica kopumā 1038 pārbaudes 862 Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos, tostarp atkārtotas pārbaudes vairākos uzņēmumos. Pārbaužu rezultātā daudzos uzņēmumos konstatēta virkne pārkāpumu saistībā ar vispārīgo higiēnas prasību neievērošanu, vajadzību uzlabot uzņēmumu paškontroles sistēmas un rūpīgāk kontrolēt zaļā iepirkuma nosacījumu ievērošanu.

Ministrijā arī skaidro, ka, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, konstatējot būtiskus pārkāpumus, PVD savas kompetences ietvaros var izlemt apturēt uzņēmuma darbību. Tajā pašā laikā pārbaudes rezultātā konstatētas nepilnības un novirzes no pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nenorāda, ka uzņēmuma darbība būtu jāaptur, ja uzņēmums kopumā ievēro iepriekš minētās prasības.

ZM atbalsta Slimību profilakses un kontroles centra publiski izplatīto aicinājumu iedzīvotājiem rūpīgi ievērot personīgo higiēnu, kas, jo īpaši, attiecas uz roku dezinfekciju un mazgāšanu. Tādējādi iespējams izvairīties no saslimšanas, ņemot vērā aktīvo dažādu vīrusa saslimšanu izplatīšanos ziemas un pavasara mēnešos.

Pēc tam PVD sadarbībā ar lielākajiem gaļas vairumtirgotājiem "Gaļsaimnieks" un "EVBL" konstatēja un apziņoja vairāk nekā 40 ēdināšanas un tirdzniecības uzņēmumus visā Latvijas teritorijā, kas bija iepirkuši gaļu no inficētās partijas. Daļa no inficētās gaļas izņemta no aprites pirms tā nonāca pie patērētājiem. Pašreiz Latvijas vistas gaļas piegādātāji nesadarbojas ar Polijas gaļas piegādātāju "Cedrob S.A.".