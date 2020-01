Neviens neapstrīd faktu, ka zvejas teritorijas netālu no Lielbritānijas krastiem ir ļoti bagātas zivīm. Francijas, Beļģijas, un Nīderlandes zvejnieku darba laukos ir aptuveni sešu jūras jūdžu (aptuveni 11 km) attālumā no Lielbritānijas krastiem. Vēl tuvāk krastam ir Lielbritānijas kuģu rezervētā teritorijā. Lielākā daļa no Eiropas Savienības valstu nozvejas tiek veikta Atlantijas okeāna ziemaļaustrumu daļā, un Lielbritānijas teritoriālie ūdeņi šeit spēlē izšķirošu lomu.

Tiek norādīts, ka ES valstu zvejas flotēm ir pilna pieeja citu valstu ūdeņiem. Tas gan neattiecas uz 12 jūras jūdzēm (22 km) no krasta. Ir gan iespējams panākt atsevišķas vienošanās, ka ārvalstu kuģi var kuģot arī sešu jūras jūdžu (11 km) attālumā no krasta.

Bet pēc Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības, tā kļūs par neatkarīgu piekrastes valsti ar “ekskluzīvu ekonomisko zonu” jeb EEZ, kas stiepjas līdz pat 200 jūras jūdžu (370 km) attālumā no Lielbritānijas piekrastes. Ja Lielbritānijas EEZ ir pārklājas ar ES teritoriālajiem ūdeņiem, starp Lielbritāniju un ES varētu novilkt jaunu mediānas līniju. Jāpiebilst, ka dažas no pasaulē iekārojamākajām zvejas teritorijām atrodas tieši Lielbritānijas EEZ - 200 jūdžu attālumā no piekrastes.