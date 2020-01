Vēja enerģijas ražotņu celtniecību Latvijā atbalsta vairāk nekā 80% iedzīvotāju

Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis Andris Vanags norādīja, ka šis ir otrais gads, kad asociācija veic pētījumu par iedzīvotāju attieksmi pret atjaunojamās enerģijas veidiem, to piemērotību Latvijai un ietekmei uz apkārtējo vidi un cilvēkiem. Viņš uzsvēra, ka atkārtota pētījuma veikšana ļauj salīdzināt, kā mainījusies iedzīvotāju attieksme 2018. un 2019. gadā.

Viņš stāstīja, ka starp jaunām enerģijas ražotnēm kopumā visaugstāko atbalstu Latvijas iedzīvotāji pauž saules enerģijas attīstībai - to atbalstītu 84,8% iedzīvotāju, kas ir nedaudz mazāk kā 2018.gadā, kad atbalstu tam pauda 85,2% iedzīvotāju.

Arvien lielāku pāreju uz atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu visvairāk atbalsta jauni cilvēki. Piemēram, vecumā līdz 24 gadiem to atbalsta 85% iedzīvotāju, bet vecuma grupā līdz 34 gadiem - atbalstu pauž 87% iedzīvotāju.

Vanags norādīja, ka iedzīvotāju atbalstam nav būtisku atšķirību pilsētu un reģionu griezumā - tas ir gandrīz līdzīgi augsts neatkarīgi no dzīvesvietas. "Mūsuprāt, šie dati pārliecinoši parāda, ka Latvijai ir un būs pieprasījums pēc Latvijas elektroenerģijas nozares transformācijas arvien ilgtspējīgākas ražošanas virzienā," pauda Vanags.

Kaktiņš stāstīja, ka par Latvijas apstākļiem piemērotāko atjaunojamās enerģijas viedu iedzīvotāji joprojām atzīst hidroresursu jeb ūdens enerģiju. To par piemērotāko enerģijas veidu Latvijai nosauc 41,1% aptaujāto, kas pret 2018.gadu ir samazinājums par 2,2 procentpunktiem. Turklāt pieaug Latvijas iedzīvotāju skaits, kas par piemērotāko atjaunojamās enerģijas veidu nosauc vēja enerģiju - 32,3% respondentu pretēji 27% 2018.gadā. Savukārt par trešo piemērotāko pētījuma dalībnieki atzīst biomasas enerģiju - tā uzskata 10,5% iedzīvotāju. Saules enerģiju, neskatoties uz tās augsto atbalstu iedzīvotāju vidū, par piemērotāko atjaunojamās enerģijas veidu Latvijai uzskata vien 5,7% iedzīvotāju pretēji 8,1% gadu iepriekš.

Pētījums parāda arī to, ka iedzīvotāji saules un vēja enerģiju uzskata par tādu, kas rada mazāko kaitējumu dabai un cilvēkiem, stāstīja Kaktiņš. Proti, 88,4% pētījuma respondentu uzskata, ka saules enerģijas iegūšana rada ļoti mazu vai drīzāk mazu kaitējumu, kas ir gandrīz tikpat cik gadu iepriekš (87,2%), bet vēja enerģijas gadījumā tā uzskata 82,3% iedzīvotāju, kas ir vairāk nekā 78,2% gadu iepriekš. Nākamais enerģijas ražošanas veids ar mazāko kaitējumu uz dabu un cilvēkiem ir hidroelektrostacijas (HES), kuras par nekaitīgām vai ar drīzāk mazu kaitējumu uzskata 57,8% aptaujāto. Par kaitīgāko enerģijas iegūšanas veidu iedzīvotāji viennozīmīgi uzskata ar oglēm darbināmas termoelektrostacijas (TEC), kuras par nekaitīgām uzskata vien 12,6% respondentu.

Kaktiņš norādīja, ka pieaug arī to cilvēku skaits, kuri vēja enerģiju uzskata par videi draudzīgu enerģijas ražošanas veidu - tā 2019.gada nogalē domāja 83,2% iedzīvotāju pretēji 78% gadu iepriekš. Tāpat audzis arī to iedzīvotāju skaits, kas vēja enerģiju uzskata par ilgtspējīgu ražošanas veidu, kas nav atkarīgs no izzūdošu resursu rezervēm - tā uzskata 80,2% aptaujāto pretēji 76,8% gadu iepriekš. Tāpat arī 77,4% iedzīvotāju uzskata, ka vēja enerģijas izmantošana mazina klimata pārmaiņu draudus - gadu iepriekš tā uzskatīja 71,4% aptaujāto.