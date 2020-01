Latvija un Somija izstrādās bruņumašīnu sistēmu

Ja veiksmīgi norisināsies turpmākais transportlīdzekļu platformas pētniecības un izstrādes posms, tad Nacionālie bruņotie spēki pirmās jaunās bruņumašīnas varētu saņemt jau 2021.gadā, pauda AM. Paredzēts, ka piegādes tiktu īstenotas katru gadu aptuveni desmit gadu laikā.

Bruņumašīnu cenu diskusijās ar komersantu, galvenokārt, noteiks Latvijas prasības, piemēram, tehnikas vienību skaits, modifikācijas un to dažādība.

Ministrijā skaidroja, ka viens no Latvijas turpmākās līdzdalības priekšnosacījumiem šajā projektā būs ražotāja piedāvāto 6x6 platformu, to rezerves daļu un uzturēšanai nepieciešamo zināšanu piegāžu drošības risinājumi, iesaistot arī pašmāju industrijas uzņēmumus. Attiecīgas prasības Latvijas tautsaimniecības tehnoloģisko kapacitāšu iesaistei un tehnoloģiju pārnesei AM izvirzīs turpmākajās sarunās ar projekta partnervalstu izraudzīto Somijas ražotāju.