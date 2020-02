VID atradis veidu, kā konfiscēt kriptovalūtu; IT speciālists norāda uz kādu dīvainību

Kā stāstīja Kurzemes rajona prokuratūras Rīgā prokurore Inese Linberga, pierādījumu kopums deva pietiekamu pamatu secināt, ka kriptovalūta ir iegūta noziedzīgā ceļā un saistīta ar noziedzīgu nodarījumu. Kriptovalūtas atsavināšana tika uzticēta VID, kas sākotnēji izvairījās no komentāriem par šo lietu.

Savukārt informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists Kirils Solovjovs saka, ka šajā reizē VID amatpersonām ir vienkārši paveicies, jo tika iedoti pieejas kodi konkrētajam maciņam.

“Tas, kas mani satrauc, – VID nav pārskaitījuši to naudu. Tā stāv tai pašā maciņā. Es nezinu visas lietas detaļas, bet pieņemt, ka šis noziedznieks nepārskaitīs kaut kur, kamēr VID mēģina pārdot to kriptovalūtu, garantēt nevar,” skaidro IT speciālists Solovjovs.