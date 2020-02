Rinkēvičs uzsver nepieciešamību aktīvāk iestāties par LGBT dekriminalizāciju

Tāpat Rinkēvičs atzīmējis, ka diskusija par LGBT dekriminalizācijas nepieciešamību nav uzskatāma par Rietumu vērtību vai normu uzspiešanas mēģinājumu, jo visu veidu diskriminācijas izskaušana ir viena no saistībām, kuras valstis uzņemas, pievienojoties starptautisko cilvēktiesību konvencijām. Pēc ministra vārdiem, zīmīgs ir fakts, ka viena no diskusijām par LGBT dekriminalizāciju notiek Minhenes Drošības konferencē, kas liecina, ka cilvēku drošība ir daļa no plašākās diskusijas par drošību mūsdienu pasaulē.