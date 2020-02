"Rīgas satiksmes" jaunajai valdei vēl nav skaidrības par iespējamo līguma laušanu ar "Rīgas karti"

"Esam pasūtījuši finanšu izvērtējumu, un pieņemu, ka martā vai aprīlī varēsim ar to iepazīstināt," stāstīja Innusa, skaidrojot, ka pašreiz pietrūkst informācijas, lai izvērtētu tālāko rīcību, un ir jāsaprot, kāds lēmums būtu finansiāli izdevīgāks.

Savukārt kā pozitīvu aspektu Innusa norādīja, ka no 2021.gada visa "Rīgas kartes" tehnoloģiskā "e-talonu" sistēma pāriet "Rīgas satiksmes" īpašumā. Innusa minēja, ka pašreiz sistēmas uzturēšana gadā izmaksā 15 miljonus eiro, bet nākamgad, sistēmai pārejot "Rīgas satiksmes" īpašumā, izmaksas mainīsies.

"Mēs kļūsim par sistēmas īpašnieku, un to izmest arī nebūtu izdevīgi. Jāsaprot, cik ilgi varam to uzturēt un cik tas izmaksās," stāstīja Innusa, piebilstot, ka jāsaprot arī, cik maksātu pāreja no tagadējās sistēmas uz kādu citu jaunāku.