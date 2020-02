Nav izdevies pierādīt, ka OIK kāds mērķtiecīgi veidojis savtīgās interesēs

Arī uz jautājumu, vai sistēma izveidota, lai nodrošinātu elektroenerģijas ražotājiem iespēju bez pienācīgas institūciju kontroles pār elektroenerģijas ražošanas un piegādes procesu ražot elektroenerģiju un pārdot to OI sistēmā par cenu, kura pārsniedz tirgus cenu, atbildēts noraidoši. "Komisija nav konstatējusi tīšas darbības. Šāda veida apstiprinājumus, iespējams, iegūs kriminālprocesa gaitā," pieļauj parlamentārieši.

Atbildot uz jautājumu par to, vai kādas institūcijas vai amatpersonas ir likušas šķēršļus, kavējušas vai ietekmējušas šādu darbību veikšanu, pētījumu, aprēķinu un novērtējumu izstrādi, komisija norāda, ka 2018.gadā apropriācijas pārdales laikā tiek pieņemts lēmums nepiešķirt pieprasītos papildu līdzekļus pētījumam OIK jomā. Atbildīgā ministrija tolaik bijuši Finanšu ministrija.

Reizē komisija ir konstatējusi, ka ir veiktas darbības, lai izpildītu Eiropas Savienības institūciju ieteikumus un prasības neatkarīgi no to samērojamības ar Latvijas nacionālajām interesēm. Attiecībā uz to, kādu kaitējumu ir radījusi pārkompensācija uzņēmējiem, parlamentārieši pauž, ka vēl nav pabeigti kriminālprocesi, nav veikts vispusīgs, komplekss un aptverošs, aprēķinos balstīts pētījums, lai precīzi aprēķinātu visu nodarīto kaitējumu. Tāpat komisija nav konstatējusi skaidru politisko gribu šādus kompleksus pētījumus veikt, un deputāti nav guvuši pārliecību par politisko nostāju kaut ko kompensēt Latvijas iedzīvotājiem.