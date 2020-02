Vieta, kur iegūst pasaulē lielākos dārgakmeņus

Dimantu meklējumi Kanādā ilga vairākas vasaras sezonas un beidzās ar to, ka Tomasai izdevās atrast pirmo dimantu ieguves vietu Kanādā - Diavīku, kas atrodas Kanādas dienvidrietumos. Vēlāk izrādījās, ka Kanādā ir vairākas dimantu ieguves vietas. Pašlaik Kanādā iegūti 16% augstvērtīgu dimantu, bet Tomasa ieguvusi "Dimantu Karalienes" palamu.

Vēl vismaz 20 gadus

Pēc saviem pirmajiem panākumiem Tomasa kopā ar Makleodu - Zelceri dibināja kompāniju "Stornoway", kuras mērķis bija Kvebekas provincē izveidot dimantu ieguves šahtu. Tajā laikā biznesa sievietes meklēja iespējas, kā investēt dimantu ieguves vietās Āfrikā. Īpaši viņas bija ieinteresētas Botsvānā, kur ir stabila politiskā sistēma un ir iespējams iegūt daudz kvalitatīvu dimantu.

Pirmie mēģinājumi piesaistīt investīcijas bija nesekmīgi. Tomēr 2009. gadā uzņēmumam izdevās iegūt savā kontrolē dimantu ieguves vietu aptuveni 100 kilometru attālumā no Botsvānas galvaspilsētas Gaborones, un raktuves nosaukums bija AK6. Tā atradās netālu no relatīvi zināmās dimantu raktuves Orapas.

Cits uzņēmums - "De Beers" AK6 raktuvi izveidoja septiņdesmito gadu vidū, tomēr vēlāk atteicās to attīstīt, jo uzskatīja šahtas izveidi par pārlieku dārgu.

Леседи Ла Рона весом в 1111 карат (222 г). FOTO: Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Nākamajā dienā - 2015. gada 19. novembrī tajā pašā dimantu ieguves vietā tika atrasts dimants "Constellation", kā svars bija 813 karāti. Vēlāk tas tika pārdots par 63 miljoniem dolāru Dubaijas dimantu tirdzniecības kompānijai "Nemesis International".

Pērn aprīlī "Lucara" Karovā atrada 1758 karātus lielu dimantu, kas kļuva par otru lielāko atrasto dimantu vēsturē.

Šeit gan "Lucara" pārkāpa tradīcijas - tā vietā, lai pārdotu dārgakmeni izsolē, tas ir atstāts trīspusējā īpašumā. Dārgakmens, kas ieguvis nosaukumu "Sewelô", būs "Lucara" īpašumā (50%), bet pa 25% iegūs Beļģijas dimantu slīpēšanas uzņēmums "HB Company", kas plāno no dimanta radīt kolekciju. Tāpat lielais dimants piederēs modes gigantam "Louis Vuitton", kam būs jāpārdod no šī dimanta iegūtie rotājumi. 5% no ienākumiem "Lucara" ziedos vietējo iedzīvotāju kopienām.

Sewelô весит 1758 карат (352 г). FOTO: Handout/Reuters

Tā ir bezprecedenta vienošanās, kas panākta ļoti lielā slepenībā. Vienošanās summa netiek atklāta. Tomēr, kā kāds tuvs avots, kas bijis iesaistīts līguma parakstīšanas procesā, laikrakstam "The New Yorker" atklāja, ka šī darījuma vērtība mērāma vairākos miljonos dolāru. Arī "Louis Vuitton" izpilddirektors devis mājienus, ka šis darījums izmaksājis vairākus miljonus.