Infektologs: Jo mazāk iedzīvotāju dosies uz koronavīrusa "Covid-19" skartajām teritorijām, jo labāk Latvijai

Infektologs vienlaikus atzīmēja, ka šī nav nāvējoša slimība un pasaule ir sastapusies arī ar daudz bīstamākām infekcijām. Skaidrojot slimības radītos draudus, Dumpis kā vienu no galvenajiem aspektiem minēja to, ka vienlaikus saslimst liels skaits cilvēku, ārstēšanās prasa divas līdz trīs nedēļas, šie saslimušie rada lielu noslodzi slimnīcām, traucējot to darbību.