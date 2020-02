Autovadītāja sašutusi par veikala stāvvietā sabojātu riepu; veikals atbildību neuzņemas

Facebook lietotāja Inga Vārpiņa populārajā tīmekļa vietnē pauž pamatīgu sašutumu, ka tādus bojājumus viņas spēkratam nodarījis stāvvietas aprīkojums, kura galvenais uzdevums ir tieši pasargāt auto no bojājumiem.

Runa šajā gadījumā ir par caurulēm, kas atrodas gar daudzstāvu stāvvietas nobrauktuvju malām. To galvenā funkcija ir turēt mašīnu drošā attālumā no sānu barjerām, lai to nesaskrāpētu. Uz šo apstākli norāda arī tirdzniecības parka vadība.