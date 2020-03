Jūrmalas dome grib izslēgt vairākus vasarnīcu kvartālus no aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta

Proti, tā nedrīkstēs būtiski atšķirties no esošās apbūves augstuma un noteiktās apbūves intensitātes. "Teritorijā esošajiem arhitektūras pieminekļiem teritorijas plānojuma grozījumi paredz individuālo aizsargjoslu noteikšanu, kas nozīmē, ka šajās aizsargjoslās būvniecības saskaņošanas kārtība paliks līdzšinējā, ietverot arī saskaņojumu ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi," pauž domē.

"Tagad to plānots nodzēst, jo šī robeža neesot īsti aktuāla, proti, kādā vietā apbūve jāaizliedz tuvāk krastam, citā - tālāk no tā. To, cik tuvu drīkst būvēt kāpai, tāpat kā līdz šim, atrunās katras būvniecības ieceres detālplānojumā," skaidroja domnieks.