Jelgavniekus uztrauc zaļās zonas un stāvvietu apmērs pēc kinoteātra izbūves "Pilsētas pasāžā"

Arhitekti arī noteikuši, ka būvdarbu laikā būtu jāpielieto augstvērtīgi fasādes apdares materiāli, un nav pieļaujama rūpnieciski ražotu sendvičpaneļu izmantošana. Tāpat apdarē nav vēlamas lielas plaknes, un fasādes puse Driksas ielas pusē nebūtu maināma, jo tā atrodas gājēju ielas pusē. Centra īpašniekiem būs jāizvairās arī no spilgtām reklāmām fasādē.

Vietējie iedzīvotāji apspriedes laikā pauduši bažas, ka ar šādu vietu skaitu esošās un plānotās lielveikala pazemes autostāvvietas kapacitāte būs nepietiekama. Daļa aicināja pašvaldību padomāt par laika ierobežojumu noņemšanu pilsētas centra "kabatās", taču izskanēja arī viedoklis, ka pašvaldībai nav jādomā par to, kā atbalstīt vienu konkrētu tirdzniecības centru.

Neapmierināja iedzīvotājus arī speciālistu atbilde par to, ka kvartālā nav iespējams palielināt zaļās zonas apjomu. Īpaši bažīgi par iekšpagalma pārbūvi bija kvartālā esošās piecstāvu dzīvojamās mājas iedzīvotāji.

Izskanēja arī viedoklis, ka kinoteātra piebūve pilsētas centrā būs viena no augstākajām ēkām, nomācot pārējās. Savukārt, komentējot jautājumus par tirdzniecības centra drošību, arhitekts Dainis Bērziņš uzstāja, ka "Pilsētas pasāžu" pašlaik var uzskatīt par vienu no drošākajām ēkām valstī, jo tai, pēc tam, kad otrā stāva gaitenī no grīdas sāka atdalīties grīdas flīzes, veiktas vairākas pārbaudes un īstenoti dažādi drošību uzlabojošie darbi.