LVM: Dubļaino ceļu dēļ īslaicīgi apgrūtināta derīgo izrakteņu transportēšana

LVM norāda, ka LVM visā Latvijas teritorijā nodrošina pieeju minerālajiem materiāliem un to maisījumiem. "Šī gada siltajā ziemā atsevišķos grants seguma ceļu posmos to nestspējas dēļ ir ieviesti transportlīdzekļu masas ierobežojami, tāpēc minerālo materiālu transportēšana no dažām derīgo izrakteņu vietām ir īslaicīgi apgrūtināta," norāda uzņēmumā.