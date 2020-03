Reģistrēta jaunā "Rīgas kartes" valde

LETA jau ziņoja, ka 23.oktobrī uzņēmuma akcionāru sapulcē no amata tika atsaukta iepriekšējā valde, kurā no "Rīgas satiksmes" puses amatu ieņēma Jānis Meirāns un Pāvels Tulovskis, bet no "Conduent" - Ēriks Morizūrs.