Naudas atmazgāšanas novēršanas prasības visiem ir jāpieņem kā pašsaprotamas

"Ja kaut kas ir pārspīlēts, tad par to, protams, ir jārunā, bet kopumā jāsaprot, ka AML prasību ievērošana ir ikdiena," sacīja Bērziņš.

Vienlaikus viņš apšaubīja, ka pēc pasaules centrālā naudas atmazgāšanas uzrauga - Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force - FATF), lēmuma Latviju neiekļaut tā saucamajā "pelēkajā sarakstā" būtiski aktivizēsies kreditēšana, par ko finanšu institūcijām pašlaik pārmet.

"Kas attiecas uz kreditēšanu, tad te ir jāskatās uz to, kas notiek pasaulē. Tas jau atspoguļojas mūsu tautsaimniecībā, jo iekšzemes kopprodukta prognozes ir samazinātas vairākkārt. Tas ir saistīts arī ar tirdzniecības kariem starp lielvalstīm, "Brexit" un citām lietām, kuras mēs dažkārt pat tieši ar sevi nesaistām. Agrāk vai vēlāk tas materializējas arī pie mums, tostarp kreditēšanas tempos. Tie ir kritušies un var samazināties arī turpmākajos gados. Tautsaimniecībai tas, protams, nav pozitīvi," atzina Bērziņš.

Viņš arī norādīja, ka FATF lēmuma dēļ Latvijas ekonomikā nenotiks būtiska negatīva novirze. Taču tas neietekmēs to, ka tautsaimniecības izaugsmes tempi samazinās.

Viņš uzsvēra, ka Ir sperts ļoti būtisks solis, lai sakārtotu Latvijas finanšu sfēru atbilstoši visiem naudas atmazgāšanas novēršanas standartiem, un mēs esam izvairījušies no tā, ka iestātos tautsaimniecībai negatīvas sekas.

"Ja būtu lēmums Latviju iekļaut tā saucamajā "pelēkajā sarakstā", tad noteikti mūs nesagaidītu Armagedons, bet tas, ka tautsaimniecība izjustu negatīvas sekas, ir fakts. To mēs varam redzēt kaut vai no tā, cik daudz tautsaimniecībai ir prasījušas izmaiņas, kuras notikušas pēdējos divos gados pēc 2018.gada februāra un marta. Virziens ir pareizs, un ir jābūt nulles tolerancei pret jebkādiem naudas atmazgāšanas gadījumiem. Tajā pašā laikā šīs pārmaiņas prasa zināmu resursu tautsaimniecībā. Iekļaušana "pelēkajā sarakstā" būtu bijis milzīgs apgrūtinājums. It īpaši tas attiecas uz finanšu instrumentiem, kreditēšanu," pauda Bērziņš.