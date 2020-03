"airBaltic" uz diviem mēnešiem samazinās reisu skaitu no Rīgas uz Milānu

Periodā no 23.marta līdz 31.maijam "airBaltic" turpinās piedāvāt lidojumus no Rīgas uz Milānu divas reizes nedēļā. Pasažieri, kuri jau veikuši rezervācijas ietekmētajiem reisiem uz Milānu no 23.marta līdz 31.maijam, tiks pārcelti uz citiem lidojumiem. Turklāt pasažieriem tiks piedāvāta iespēja mainīt savas ietekmētās rezervācijas bez maksas uz citiem "airBaltic" galamērķiem šajā apkārtnē - Cīrihi, Ženēvu, Minheni vai Vīni.