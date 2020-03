Krievijas prezidenta Vladimira Putina ierosinātajos konstitucionālajos grozījumos ir ticis iekļauts punkts par iespēju dzēst viņa līdzšinējos pilnvaru termiņus un sākt uzskaiti no jauna (tādejādi ļaujot kandidēt prezidenta vēlēšanās gan 2024., gan 2030. gadā). Tomēr šāds solis ir pretrunā viņa iepriekš izplatītajiem ziņojumiem par varas nodošanu nākamajām paaudzēm. Kā to iespējams izskaidrot?

Otrdien, 10. martā Krievijas valsts domē norisinājās interesanti politiski notikumi. Krievijas valdošās partijas «Vienotā Krievija» pārstāve Valentīna Tereškova nāca klajā ar ierosinājumu veikt grozījumus Krievijas konstitūcijā, kuri ļautu dzēst līdzšinējos Krievijas prezidenta Vladimira Putina pilnvaru termiņus un sākt to uzskaiti no jauna. Tas viņam ļautu kandidēt prezidenta vēlēšanās gan 2024., gan arī 2030. gadā. Šis ierosinājums tika izteikts parlamenta otrā lasījuma laikā, kurš bija veltīts Putina janvārī ierosināto konstitūcijas grozījumu izskatīšanai. Neilgi pēc Tereškovas paziņojuma, Putins pauda viedokli, ka viņš piekristu pašreizējo termiņu dzēšanai tad, ja kam tādam piekristu arī Krievijas Konstitucionālā tiesa. Savukārt, pēc šī soļa domes deputāti atbalstīja Tereškovas ierosinājumu un konstitūcijas grozījumu kopums dienu vēlāk tika apstiprināts arī trešajā un galīgajā lasījumā. Likumprojekts tagad nonāks parlamenta augšpalātā, kura to, visticamāk, ka arī akceptēs.