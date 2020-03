"Gaidījām, kamēr nomirs" jeb mājokļu izīrēšanas biznesa ēnas puses

Aptuveni 95% gadījumu tiesa pieteicēju prasības pilnībā vai daļēji apmierinājusi. Tiesu anonimizētajos nolēmumos redzams, ka tiesāšanās notiek gan ar parādniekiem, gan nelikumīgiem iemītniekiem, un parādi reizēm krājušies pat gadiem ilgi. Tiesām nācies izšķirt strīdus starp privātpersonām par to, kuram ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli; kāds tiesas ceļā mēģina atgūt naudu no īrnieka, kurš uzkrājis parādus, klusiņām izvācies un pazudis kā akā. Nolēmumos atklājas arī skaudri dzīvesstāsti, piemēram, nabadzībā slīgstoši vientuļie vecāki ar nepilngadīgiem bērniem vai vientuļi cilvēki, kas pat simbolisku īres naudu vairs nav spējuši samaksāt pēc tam, kad nomiris dzīvesbiedrs.

Lai sakārtotu attiecības ar Valsts Ieņēmumu dienestu (VID), izīrētājiem ir trīs iespējas – ja uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus, var vai nu reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs un maksāt 23% iedzīvotāju ienākuma nodokli, vai arī reģistrēties kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs un maksāt 15% likmi no apgrozījuma. Trešā iespēja ir paziņot VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu, un tad no ieņēmumiem jāmaksā 10% ienākuma nodoklis. Par nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošanu paredzēts sods - no 210 līdz 350 eiro, bet par nesadarbošanos ar nodokļu administrācijas amatpersonām - līdz 700 eiro, TVNET uzzināja dienestā.