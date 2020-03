Kāpēc bērni ar jauno koronavīrusu saslimst retāk nekā pieaugušie?

Tiek plaši ziņots, ka bērniem ir mazāka iespēja smagi saslimt un nomirt no jaunā koronavīrusa. Kādā nesenā pētījumā, kurā tika apskatīti 44672 "Covid-19" gadījumi, noskaidrots, ka tikai viens procents no saslimušajiem bija bērni, kas jaunāki par 10 gadiem. Turklāt neviens no tiem nenomira.