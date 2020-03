Ko Ķīnas reakcija uz koronavīrusu var iemācīt pārējai pasaulei?

Dažādās aviosatiksmes analīzēs parādīts, ka Hubei provinces ceļošanas aizliegumi, kas neļāva cilvēkiem atstāt provinci ar lidmašīnu, vilcienu vai automašīnām, palēnināja vīrusa izplatību, tomēr ne uz ilgu laiku. 6. martā publicētā pētījumā Itālijas, Ķīnas un ASV zinātnieki atklāja, ka Uhaņas norobežošana no ārpasaules slimības izplatību uz citām pilsētām palēnināja par aptuveni četrām dienām.

Ilgstošāks šo ierobežojumu efekts bija internacionālajā ziņā, uz divām trim nedēļām apturot piektdaļu gadījumu, kas varēja nonākt Eiropā no Ķīnas. Tomēr pēc tam ceļotāji no citām Ķīnas pilsētām vīrusu nogādāja uz lielākām pilsētām, izraisot arvien jaunus uzliesmojumus. Pētnieku komandas izstrādātais modelis parādīja, ka pat 90% liela ceļošanas ierobežošana vīrusu palēnina tikai nedaudz un uz neilgu laiku, ja vien netiek pieņemti arī citi mēri.

Ķīnā "COVID-19" gadījumi ir dramatiski samazinājušies, tomēr daudzi baidās, ka tad, kad valstī tiks samazināti ierobežojumi, vīruss sāks cirkulēt atkal. Tas pat varētu nonākt Ķīnā no citām valstīm. Turklāt, ņemot vērā, ka daudzi cilvēki Ķīnā tika pasargāti no infekcijas, viņiem nav izstrādājusies imunitāte pret to.