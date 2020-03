Viltus ziņa Facebook lietotāju datu izkrāpšanai

Ekrānšāviņu ar viltus ziņu par Daugavpili iesūtīja kāds lasītājs. Re:Check sazinājās ar sievieti, no kuras profila ziņa izsūtīta. Viņa noliedza, ka to būtu darījusi pati.

“Tas ir veids, kādā ļaundari savāc Facebook lietotājvārdus un paroles, lai pēc tam ar tiem varētu darīt, ko grib. Piemēram, ielogoties svešos kontos, izplatīt šādas ziņas tālāk,” skaidro IT drošības uzņēmuma Possible Security īpašnieks Kirils Solovjovs. Šādā veidā uzlauzti profili vēlāk var tikt pārdoti dažādas informācijas izplatīšanai un klikšķu vākšanai, un pelnīšanai ar Google reklāmām. Par to, kā tas notiek, Re:Check rakstījis jau iepriekš.