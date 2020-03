"FIZMIX Eksperiments" bijušais dalībnieks: Fizika nav tik “indīgs zvēriņš”, kā šķiet sākumā

AS “Latvenergo” organizētā fizikas erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” 25 gadu jubilejā mēs atskatāmies uz bijušajiem konkursa dalībniekiem un sniedzam ieskatu viņu šī brīža profesijās. Uldis Krištopans no Jelgavas Valsts ģimnāzijas piedalījās konkursā, kad to sauca “Kam gaišāka galva”, un tas bija pirms vairāk nekā desmit gadiem. Emocijas no konkursa palikušas tikai tās labākās, joprojām raisot smaidu Ulda sejā. Šobrīd Uldim ir savs uzņēmums, kas nodarbojas ar industriālo automātiku.