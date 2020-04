Latvijā modelē četrus Covid-19 attīstības scenārijus. Kāda ir pasaules pieredze?

Veselības ministre Ilze Viņķele (A/P) skaidro: “Šeit nav vietas māņticībai. Kādreiz šķiet, ai, ja es par to nedomāšu, tas nenotiks. Mēs neiedrīkstam tā darīt. Manos pienākumos ir padomāt, vai mēs varam uztaisīt to pagaidu slimnīcu, un cerēt, ka mums to slimnīcu nevajadzēs izmantot.”

“Tas aicinājums ir, ja mēs negribam to pagaidu morgu hokeja hallē, un ja mēs negribam to pagaidu slimnīcu “Mikrotīkla” piedāvātājās telpās, tad brīvdienās tomēr turamies no citiem pa gabalu,” norāda ministre.

Šobrīd situācija ir salīdzinoši laba. To apliecina dati un to piemin arī valsts galvenais infektologs Uga Dumpis. Taču tas ir arī piesardzīgs vērtējums. “Mēs esam zināmā mērā esam unikālā situācijā un vēl dažas Austrumeiropas valstis. Mēs it kā mācāmies no Rietumu valstīm. Bet – cik augsta būs šī līkne – es tiešām nevaru atbildēt,” viņš norāda.