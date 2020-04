Līdz šim izveseļošanās no Covid-19 Latvijā apstiprināta 16 cilvēkiem

Perevoščikovs sacīja, ka no 75 izmeklētajiem Covid-19 pacientiem 16 gadījumos abi atkārtotie pārbaudes testi bijuši negatīvi, tādējādi galēji apliecinot viņu atveseļošanos.

Tikmēr 29 no minētajiem 75 sasirgušajiem veikts pirmais kontroles tests un to rezultāts bijis negatīvs. Tomēr, lai noteiktu šo pacientu atveseļošanos no Covid-19, viņiem jāveic vēl viens tests un arī tam jābūt negatīvam.