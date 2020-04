Piecas valstis, kuras varētu vieglāk pārciest Covid-19 krīzi

Tomēr viens no mīnusiem, par ko ASV ir nereti saņēmušas kritiku, ir universālas veselības aprūpes trūkums. „Es domāju, ka ASV varētu veikt labāku darbu, lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmu. Tas ir atkarīgs no tā, kādas mācībstundas mēs no šīs krīzes gūsim,” sacīja ekonomists Maikls Merils.