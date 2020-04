Pagājušā diennaktī Covid-19 nav izplatījusies jaunos novados; saslimuši 542 cilvēki

Turklāt nav notikušas arī būtiskas izmaiņas sasirgušo iedzīvotāju vecuma grupās. Visbiežāk ar Covid-19 slimo iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma kategorijā ir 140 sasirgušie, kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 104. Tāpat augsta saslimstība vērojama arī 20 līdz 29 gadus vecu iedzīvotāju vidū, kur atklāti 90 ar Covid-19 inficētie. Joprojām vismazākais pacientu skaits noteikts vecumā līdz 19 gadiem, kur patlaban zināms par 30 inficētajiem.

Vislielākais saslimušo skaits aizvien reģistrēts Rīgā, proti, galvaspilsētā ar Covid-19 sirgst vairāk nekā 251 cilvēks. Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā, Liepājā un Ķekavā - no 11 līdz 20. Savukārt Ozolnieku, Babītes, Bauskas, Ķekavas, Salaspils, Mārupes, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit, bet pārējās pašvaldībās, kuras skāris Covid-19, inficēto skaits ir no viena līdz pieciem.