NASA apstiprina, ka marihuāna satur DNS no citas galatikas

Zinātnes izdevuma “IFLScience” žurnālisti raksta, ka jau sen ir pamanījuši, ka daudzi no to sekotājiem sociālajos tīklos dalās un izsaka viedokli par rakstiem, kurus pat nav atvēruši un izlasījuši. Ne viņi vienīgie to ir pamanījuši. Piemēram, izdevums “NPR" savā “Facebook" kontā publicēja ziņu “Kāpēc amerikāņi vairs nelasa?". Joks bija tāds, ka nekāda raksta nebija. Viņi vēlējās redzēt, vai viņu sekotāji padalīsies ar savu viedokli, neatverot piedāvāto saiti. Lieki piebilst, ka žurnālisti nebija vīlušies.