Šodien Latvijā ieradīsies repatrianti no no Amsterdamas, Frankfurtes, Nicas un Stokholmas

"SmartLynx" reiss"LYX8524" izlidos no Nicas Francijā šodien plkst.16, lai ielidotu Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā plkst.19, no kurienes plkst.19.50 izlidotu uz Rīgu, lai starptautiskajā lidostā "Rīga" ierastos plkst.22.

Lidmašīna maršrutā Rīga-Stokholma-Nica no Rīgas dosies šodien plkst.10.45.

Tāpat šodien plkst.10 no Rīgas lidostas izlidos "SmartLynx" reiss maršrutā Rīga-Kopenhāgena-Tenerife. Baltijas valstspiederīgo nokļūšanai mājās reiss "MYX8422" izlidos no Spānijas salas Tenerifes 16.aprīlī plkst.12.30, lai ielidotu plkst.19 Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, no kuras plkst. 20 izlidotu uz Rīgu un nosēstos starptautiskajā lidostā Rīga tās pašas dienas vakarā plkst.22.30.