Pandēmija neprot skaitīt aitas jeb stresa izraisīti miega traucējumi. Kā tos novērst?

“Labs miegs ir viens no priekšnosacījumiem, lai ikdienā justos labi. Ja ir nepilnvērtīgs miegs, nākamajā dienā ir grūti koncentrēties, ātri domāt, reaģēt un analizēt situācijas, kā arī paredzēt un plānot notikumus. Tāpat samazinās darba kvalitāte, organisms ātrāk nogurst un ir slikts garastāvoklis. Tātad, ja, no rīta pamostoties, nav spēka un enerģijas, tas nozīmē, ka nakts miegs nav bijis kvalitatīvs un ir jāmeklē iemesli, kas negatīvi ietekmējuši miega kvalitāti,” stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.

Par sliktu miega kvalitāti var liecināt grūtības iemigt – ja pirms aizmigšanas nākas grozīties pa gultu ilgāk par pusstundu. Tāpat arī saraustīts un nemierīgs miegs, vairākas atkārtotas pamošanās naktī, kā arī pamošanās agri no rīta un nespēšana atkārtoti iemigt. “Ja tā ir viena atsevišķa epizode, var nesatraukties, jo nākamajā naktī miegu var atgūt.

Miega traucējumi bieži ir psiholoģiska stresa izraisīti – tās ir bailes par saviem tuviniekiem, liela atbildība darbā, uztraukums par kādu gaidāmu notikumu. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka tieši šobrīd, Covid-19 uzliesmojuma laikā, arvien vairāk iedzīvotāju piedzīvo miega traucējumus. Tāpat miega traucējumus var izraisīt fiziskas slimības, to izraisītas sāpes un atsevišķu medikamentu lietošana, piemēram, asinsspiedienu mazinošu līdzekļu vai antidepresantu lietošana. Arī miega un nomoda ritma traucējumi – darbs maiņās, neregulāra dienas rutīna, miega režīma neievērošana, kā arī miegu traucējošu vielu lietošana (kofeīns, alkohols, enerģijas dzērieni, treknu maltīšu ieturēšana) – ir iemesli nekvalitatīvam miegam.

#1 Būt aktīviem visas dienas garumā – tas ir viens no priekšnosacījumiem labam miegam. Izvairīties no ilgas gulšņāšanas no rītiem, kā arī snaušanas dienas vidū.