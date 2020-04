Bez palīdzības neiztikt: Lielbritānijā no Austrumeiropas ieradīsies vairāki simti viesstrādnieku

Lielbritānijā no Austrumeiropas ieradīsies vairāki čarterreisi, ar kuriem ieradīsies viesstrādnieki, kuru uzdevums būs palīdzēt augļu un ražas novākšanā, vēsta britu raidorganizācija BBC. Tiek norādīts, ka pirmais čarterreiss Londonas Stanstedas lidostā nolaidās jau ceturtdien, ar to Lielbritānijā ieradās 150 viesstrādnieki no Rumānijas.