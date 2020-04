17. gadsimta mēra ārstu biedējošo tērpu vēsture

Protams, skats, kad visapkārt ir tik daudz aizsargtērpos un maskās tērptu cilvēku, ir nedaudz baiss. 17. gadsimtā buboņu mēra epidēmijas laikā, kad nāves izkapts “nopļauta” tika puse Eiropas iedzīvotāju, mēra ārstiem, lai pasargātu sevi no miasmiem jeb “slikta gaisa”, bija jānēsā krietni citādāks tērps nekā mūsdienu ārstiem.

Šie visai ekstravagantā izskata kostīmi parasti sastāvēja no gara ādas vai vaska audekla apmetņa, kas sniedzās no galvas līdz pirkstgaliem, lielām kristāla brillēm un gara “knābja”, kurā tika saliktas dažādas smaržīgās zālītes. Tika uzskatīts, ka gan tērps, gan smaržīgās zālītes ārstu pasargās no miasmiem.