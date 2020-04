Stipendiju IT mācībām būs iespēja saņemt 160 sievietēm

Viņa skaidroja, ka mācības sniegs iespēju sievietēm apgūt pamata iemaņas, kas nepieciešamas turpmākām mācībām IT jomā, lai sāktu karjeru nozarē. Mācības šogad notiks divus mēnešus attālināti, iekļaujot tiešsaistes saziņu ar nozares ekspertiem un lektoriem.

Pēc Andersones teiktā, IT mācību laikā 160 IT uzņēmums "Accenture" nodrošināto stipendiju ieguvējām būs iespēja "Riga TechGirls" piesaistīto pasniedzēju vadībā apgūt tādas programmēšanas valodas kā "Java", "JavaScript" un "Scala", kā arī uzzināt vairāk par SAP tehniskā konsultanta amatu, "LowCode" izstrādes pieeju un mobilajām lietotnēm.

Patlaban uzņēmumiem, ieviešot un piedāvājot pakalpojumus, ir jādomā ne tikai par to, lai saturs būtu pieejams digitālajā vidē, bet arī par to, lai tas būtu ērti pārlūkojams dažādās platformās. "LowCode" izstrādes pieeja, kas pasaulē paliek aizvien populārāka, sniedz iespēju cilvēkam, kam nav programmēšanas zināšanas, radīt tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes.

"Pēdējo gadu laikā IT nozare ir uzrādījusi labus rezultātus. Nozares potenciāls ir liels, un arī šobrīd, atverot jebkuru darba meklēšanas sludinājumu portālu, var redzēt, ka IT uzņēmumi joprojām meklē IT speciālistus. Viens no veidiem, kā palielināt IT speciālistu skaitu, tādējādi nodrošinot nozares izaugsmi, ir aktīvāka sieviešu un meiteņu iesaiste. (..) Sievietēm IT nozare ir piemērota, jo profesiju spektrs ir pietiekami plašs, lai ikviens varētu atrast sev piemērotāko specialitāti un darba vietu, tāpēc mēs priecājamies atklāt otro pieteikšanās sezonu "She Goes Tech"," skaidroja Andersone.

"Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs stāstīja, ka, redzot lielo interesi par IT mācībām pērn, kad tika saņemti vairāk nekā 650 pieteikumu uz 80 vietām, tas uzņēmumam bija spēcīgs signāls turpināt sadarbību.

"Ikdienā esam novērojuši, ka aizvien vairāk cilvēku vēlas mainīt karjeru un iemācīties IT prasmes, tāpēc pēc "Riga TechGirls" mācībām sievietes varēs pieteikties uzņēmuma rīkotajās IT mācībās un praksē "Accenture bootcamp", lai vienas līdz piecu nedēļu laikā apgūtu IT jomas pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai. Šajā pavasarī un vasarā uzņēmums dažādos mācību kursos plāno apmācīt vairāk nekā 200 cilvēku karjeras sākšanai IT nozarē," uzsvēra Jegorovs.

Pieteikšanās programmai "She Goes Tech" ilgs līdz 12.maijam. Lai pieteiktos mācībām, ir nepieciešama interese un vēlme sākt karjeru IT nozarē, analītiskā domāšana un angļu valodas zināšanas. "Riga TechGirls" turpinās sekot līdzi jaunākajai informācijai, ja mācību laikā Latvijā tiks atcelti pulcēšanās ierobežojumi, iespējams, daļa mācību varētu notikt arī klātienē.

Lai aizvien vairāk sieviešu apsvērtu un sāktu karjeru IT nozarē," Riga TechGirls" kopā ar partneriem 2019.gadā izveidoja apmācību programmu "She Goes Tech".

"Riga TechGirls" ir IT nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena, kuras mērķis ir izglītot sievietes un iedvesmot pievienoties IT nozarei. "Riga TechGirls" mērķis ir dažādot IT nozari, iesaistot vairāk sieviešu, lai viņas kļūtu ne tikai par tehnoloģiju patērētājām, bet arī radītājām.