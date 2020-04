Pēc avārijas auto paliek ceļa malā, bet dzērājšoferim neko "piesiet" nevar

Acīmredzamā reibumā esošais vīrietis gan apgalvoja, ka pats nav pilotējis auto un nezina, kurš to sasitis, taču viņam nav nekādu pretenziju par notikušo. Un šajā gadījumā ar to arī pietika, lai policisti neko vairs nevarētu darīt.

"Skatot minēto faktu, mums paliek tikai aizdomas, ka viņš varētu vadīt minēto transportlīdzekli reibuma stāvoklī. Mums gan nav neviens juridiskais apstāklis, kas uz to norādītu. Viņš nav nodarījis nevienai trešajai personai kaitējumus, izņemot savu personīgo mantu, kuru viņš pat labprātīgi novāca no ceļa braucamās daļas," piebilst Staško.

Lai arī varētu domāt, ka treniņtērpā tērptajam vīram izdevies izsprukt no soda, auto ir sasists pietiekami stipri, lai to vairs nebūtu jēgas remontēt. Līdz ar to auto īpašnieku piemeklēs visai nepatīkams finansiāls trieciens. To, vai satricināta ir arī sirdsapziņa, varam tikai minēt.