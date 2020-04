Pētījums: Militārie izdevumi pasaulē pandēmijas ietekmē varētu sarukt

Militāro izdevumu ziņā pirmo vietu pārliecinoši ieņem ASV, kas militārajām vajadzībām pērn izlietojušas 732 miljardus dolāru, un tas veidojis 38% no kopējiem militārajiem izdevumiem pasaulē.

Laikā no 2017.gada līdz 2019.gadam ASV militārie izdevumi galvenokārt palielinājušies, jo pieaudzis karavīru skaits un modernizēti tradicionālie un kodolspēki, secināts SIPRI pētījumā.

Šo piecu valstu militārie izdevumu veidojuši 62% no kopējiem militārajiem izdevumiem pasaulē.

Atšķirībā no pārējām pirmā piecnieka valstīm Saūda Arābijas militārie izdevumi samazinājušies par 16% līdz aptuveni 62 miljardiem dolāru.

Vācijas militārie izdevumi 2019.gadā palielinājušies par 10%, sasniedzot 49,3 miljardus dolāru, kas ir lielākais pieaugums, kāds reģistrēts kādā no saraksta pirmajām 15 valstīm, atklāja Tians.

Viņš to skaidroja ar Vācijas centieniem sasniegt NATO izvirzīto mērķi atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta, kā arī draudiem no Krievijas.