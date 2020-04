Līdz maija vidum plāno izstrādāt mobilo lietotni Covid-19 kontaktpersonu noteikšanai

Viņš skaidroja, ka lietotnē notiks šifrēta datu apmaiņa, līdz ar to lietotnē kontaktpersonas uzrādīsies anonīmi. Savukārt, ja iedzīvotājs būs saslimis ar Covid-19 vīrusu, viņam tiks izsniegts speciāls kods, kas būs jāievada lietotnē. Līdz ar koda ievadi izpildīsies mehānisms, kas lokāli mēģinās saprast, vai šī ierīce bijusi kontaktā. Dati lietotnē uzglabāsies 14 dienas - pēc tam tie automātiski dzēsīsies.

Tāpat viņš norādīja, ka lietotne būs vienkārša un to spēs patērēt arī vecāka gadījuma cilvēki. "Lai lietotne būtu veiksmīga, tai jābūt vienkāršai jebkuram. Visticamāk, ka lietotne nebūs bērniem vecumā līdz desmit gadiem un cilvēkiem virs 80 gadiem," stāstīja Pūķis.

Pūķis atklāja, ka lietotnes izstrādē no biznesa sektora piedalās LMT, "Mak IT", "TestDevLab", "Zippy Vision", "ITcentrs" un nevalstiskās organizācijas "TechHub Riga" līdzdibinātājs Andris Bērziņš. No akadēmiskā un valsts sekota atbalstu sniedz Valsts prezidents un Valsts prezidenta kanceleja, SPKC, Veselības ministrija, Datu valsts inspekcija, "NATO StratCom" un Latvijas Universitāte. Savukārt digitālās komunikācijas partneri ir "Nord DDB Riga", "Deep White", "Wrong" un "Mobilly".