Viļņā aizliegs autosatiksmi cauri vecpilsētai

Viļņā no jūlija būtiski reorganizēs autosatiksmi, aizliedzot automašīnās doties cauri vecpilsētai, proti, tajā varēs tikai iebraukt no četrām dažādām pusēm, nevis šķērsot to tranzītā, paziņojis Lietuvas galvaspilsētas vicemērs Vītauts Mitals.