Ierobežojumu mīkstināšana - labas, taču riskantas ziņas finanšu tirgiem

Tas pierāda teoriju, ka ekonomikai ir iespējams un tā var atkopties no ļoti straujas recesijas. Taču, lai tas notiktu, biznesam ir jāatjauno pilnvērtīgs darbs, kā arī ir jāatceļ dažādie ierobežojumi, ko vairākas valstis pasaulē ir noteikušas.

Tomēr strauja biznesa atjaunošana, kā arī ierobežojumu atcelšana sev līdzi nes dažādus riskus. Viens no šādiem riskiem ir Covid-19 infekciju otrais vilnis, kas var sagraut visu to optimismu, kas pašlaik ir novērojams finanšu tirgos. Tāpat otrais vilnis uz nenoteiktu laiku atcels iespēju cerēt uz ekonomikas atgūšanos, jo tādā gadījumā par nepieciešamību kļūs jaunu ierobežojumu noteikšana. Pagaidām, bez vakcīnas, ir grūti pateikt, kas tieši var radīt lielākus riskus uzņēmumu akciju vērtībām.

“Ja kāda no testa stadijā esošajām vakcīnām vai zālēm izrādās efektīva, mēs kļūstam par riska aktīvu pircējiem. Ja cilvēku izdoma nav pietiekami efektīva, lai ierobežotu vīrusa izplatību, tad mēs kļūsim par riska aktīvu pārdevējiem,” skaidro “Evercore ISI” stratēģis Denis Debušērs.

Pašreizējais kāpums finanšu tirgos ir skaidrojams ar to, ka no valstu centrālajām bankām un valdībām tiek pieredzēts bezprecedenta atbalsts biznesam, kā arī runas par iespējamo biznesa vides atjaunošanos. Tāpat šajā laikā vairākās valstīs ir samazinātas procentu likmes un veiktas vērienīgas aktīvu iepirkšanas programmas, kas palīdz izvairīties no dziļākas recesijas.