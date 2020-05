"Orkla" Latvijā ražos cepumus un vafeles Eiropas tirgum

"Orkla Biscuit Production" izveide ir daļa no procesa, lai "Orkla" cepumu un vafeļu ražošanu koncentrētu vienā vietā, uzbūvējot jaunu ražotni Ādažos. Līdz ar to līdz 2023.gadam cepumu un vafeļu ražošana no Kungelvas Zviedrijā un Rīgas (Artilērijas ielas) tiks pārcelta uz jauno ražotni.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija". Šogad reorganizācijas nolūkā konditorejas izstrādājumu un uzkodu ražotājas "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" nosaukums mainīts uz "Orkla Latvija".