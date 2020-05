Notikusi liela apmēra IT produktu zādzība; atlīdzība par nozieguma atklāšanu - 200 000 eiro

AS ELKO Grupa ir viens no lielākajiem IT produktu un risinājumu izplatītājiem. Pārstāvot 400 IT ražotājus, ELKO piedāvā plašu produktu klāstu un sniedz pakalpojumus vairāk nekā 10 000 mazumtirgotājiem, vietējiem datoru ražotājiem, sistēmu integratoriem un dažādu nozaru uzņēmumiem 31 valstī Eiropā un Centrālajā Āzijā. Koncerna apgrozījums 2019. gadā sasniedza 1,883 miljardi ASV dolāru.