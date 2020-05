Attālināta darba ēnas puses: vairāk darba stundu, trauksme un palielināts stress

“LinkedIn” pētījumā arī teikts, ka vīriešiem ir lielākas iespējas justies trauksmainiem vai izjust stresu nekā sievietēm. Vairāk nekā 60% aptaujāto vīriešu atklāja, ka viņi ir izjutuši šādas sajūtas, strādājot no mājām, kamēr sieviešu vidū šis rādītājs sasniedza 54%.

Tāpat ierobežojumi un karantīna atstāj lielāku stresa ietekmi uz gados jaunākiem strādājošajiem. Vairāk nekā 70% respondentu vecumā līdz 24 gadiem atklāja, ka viņi, strādājot no mājām, jūtas trauksmaini vai izjūt paaugstinātu stresu.

Tikmēr 25-34 veco strādājošo vidū šis rādītājs sasniedza 63%. Salīdzinājumam – vecuma grupā no 45 līdz 54 palielinātu stresu un trauksmi izjuta 41% aptaujāto, bet vecuma grupā virs 55 gadiem šis rādītājs ir 34%.

36% aptaujāto sacīja, ka noteiktie ierobežojumi un darbs no mājām ir būtiski ietekmējuši viņu spēju koncentrēties darba pienākumu veikšanai. 27% aptaujāto sacīja, ka viņus no darba pienākumu veikšanas ļoti viegli var novērst notiekošais mājās.

Darba un mājas vides saplūšana vienā telpā ir ietekmējusi arī cilvēku ikdienu – gandrīz ceturtā daļa aptaujāto norādījusi, ka viņiem darba dienas beigās ir ļoti grūti atslēgties no darba pienākumiem.

Cilvēki vēl vairāk domā par to, kā pierādīt apkārtējiem, ka viņi aktīvi veic savus darba pienākumus. Aptuveni 43% aptaujāto atklāja, ka izjutuši spiedienu, atbildot uz e-pastiem un telefona zvaniem ātrāk nekā parasti. Tāpat šie cilvēki regulāri rūpējas, lai apkārtējie redz, ka viņi pašlaik atrodas tiešsaistē, respektīvi – ka viņi ir pilnvērtīgi pieslēgušies darba veikšanai.

Darba saglabāšana ir viens no lielākajiem uztraukuma iemesliem vairāk nekā 40% aptaujāto. Šie aptaujātie pauduši bažas, ka viņu darba devējs varētu izbeigt darbību vai arī veikt darbinieku skaita samazināšanu. Visvairāk par to uztraucas cilvēki vecumā no 35 līdz 44 gadiem – savas bažas paudusi teju puse aptaujāto.