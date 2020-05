Valsts augu aizsardzības dienests brīdina par laputu izplatību uz skujeņiem Latvijā

Dienestā norāda, ka līdz šim Latvijā skujeņu laputis nebija plaši izplatītas. Tāpēc ir pamatotas aizdomas, ka tās Latvijā iepriekšējā gadā ievestas ar stādāmo materiālu no citām Eiropas Savienības valstīm, kas veicinājis to plašo izplatību šogad.

Patlaban no pārziemojušām kukaiņu olām jau ir izšķīlušās pieaugušās laputis, kas veido kolonijas uz skujeņu zariem, sūcot to sulu. Tādēļ VAAD aicina iedzīvotājus, iegādājoties stādus, pievērst uzmanību ne tikai to vizuālajam izskatam, bet arī to veselības stāvoklim. Iestādot ar kaitēkļiem invadētu vai slimību inficētu stādu savā piemājas dārzā, apdraudēti būs ne tikai pašu stādījumi, bet arī savvaļas radniecīgo sugu koki un krūmi, kas aug tuvākā apkārtnē.