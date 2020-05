Gobzems sapulcējis ap 20 cilvēku un rudenī plāno dibināt jaunu partiju

Ap sevi sapulcināto cilvēku vārdus gan politiķis pagaidām neatklāj, taču sola, ka, "tuvojoties partijas dibināšanas brīdim, kas, ja nekas radikāli nemainās, orientējoši notiks šoruden, septembrī-oktobrī, arī tie cilvēki, kas nenāks politikā aktīvi, nekandidēs, bet piedalīsies un atbalstīs, tiks publiskoti". Daļa no šiem cilvēkiem būšot dibinātāji, bet citi būšot padomdevēju statusā.

"Es esmu uzrunājis pirmo piecnieku, un daļa no viņiem jau man ir izteikuši savas domas par startēšanu vēlēšanās, bet es nebaidos veidot organizāciju arī situācijā, ja man nebūs tikai superzvaigznes. Es gribu gudrus cilvēkus sev apkārt, kuri spēs komunicēt, arī ar žurnālistiem, spēs pamatot savu viedokli," stāsta Gobzems, piebilstot, ka viņam nav kauns no cilvēkiem, ar kuriem komunicē, taču uzskata, ka pagaidām ir pāragri viņus atklāt, lai "neizdarītu kaut kādus manipulatīvus secinājumus".

Jautāts, kas būs pirmais nepopulārais lēmums, kuru viņš pieņems, ja nonāks pie varas, Gobzems par sevi trešajā personā atbild, ka viņš, visticamāk, finanšu ministra posteni uzticēs "labākajam cilvēkam no malas, kādu viņš pazīst, kuram viņš ne tikai uzticas, bet kurš sevi ir pierādījis savā profesionālajā karjerā ar izciliem sasniegumiem". Lai šādu cilvēku varētu uzrunāt, būtu jāsola liels atalgojums - ļoti iespējams, pat 10 000 līdz 20 000 eiro. Gobzems apzinās, ka šāds lēmums būtu ļoti nepopulārs, bet uzskata, ka tas būtu pareizs.

Bez finanšu ministra esot vēl viens ļoti svarīgs postenis, kurā Gobzems gribētu redzēt īpaši uzticamu un profesionālu cilvēku, bet šo amatu viņš neatklāj. Toties cilvēki, kurus likt atbildīgajos amatos, viņam jau esot padomā. "Finanšu ministrs man pavisam noteikti ir padomā. Es pat gribētu teikt, ka man ir divi ar pusi cilvēku, kurus es varētu šodien nekautrējoties publiski izvest, ja viņi teiktu "jā"," norāda politiķis, uzsverot, ka viņš ar savu vēlētāju doto mandātu būs gatavs personīgi uzņemties atbildību par šiem "no malas" paņemtajiem cilvēkiem, kuri turpretim nebūs mēģinājuši iet cauri "vēlēšanu sietam".

Gobzems arī norāda, ka viena no pirmajām lietām, ko viņš izdarītu, ja pēc vēlēšanām nonāktu pie varas, būtu Jāņa Maizīša atbrīvošana no Satversmes aizsardzības biroja (SAB) direktora amata. "Viņš tiks nomainīts pirmajā dienā, viņš nerīkojas Latvijas valsts interešu labā. Pielaižu sistēma ir bizness, lai uzturētu esošo politisko partiju karteli," komentē Gobzems, kuram SAB Maizīša vadībā atteica pielaidi valsts noslēpumam, kāda nepieciešama, lai varētu pildīt Ministru prezidenta amata pienākumus.

Kā vēstīts, Gobzems no partijas "KPV LV" tika izslēgts pērn februārī. Vēlāk partijas biedri viņu izslēdza arī no Saeimas frakcijas, līdz ar to viņš patlaban parlamentā strādā kā neatkarīgais deputāts.