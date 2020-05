No prasta roktura līdz multifunkciju rīkam jeb stūres evolūcija gadsimta laikā

Laika gaitā stūre ir kļuvusi lielāka, jo ietver vairākas papildus funkcijas: skaņas signālu, radio vadības slēdžus, ātruma regulēšanas vai ierobežošanas slēdžus, pārnesumu pārslēgšanu ar impulsu vadības sistēmu, gaisa spilvenu. Materiāls, no kā izgatavota stūre, arī ir būtiski mainījies. Tās rāmis, ko sākumā izgatavoja no koka, vēlāk tika darināts no tērauda, tad alumīnija un visbeidzot pat arī no magnija.