Kā ir mainījies alkohola un tabakas patēriņš Covid-19 laikā?

Eksperts uzsver, ka, jo vairāk tiek praktizēti dažādi pozitīvi stresa pārvarēšanas veidi, jo vieglāk atturēties no kaitīgiem ieradumiem. Kā daži no ieteicamajiem risinājumiem ir komunikācija ar tuviniekiem un draugiem, fiziskas aktivitātes, kustības, kā arī citas ķermeni un prātu stiprinošas nodarbes. Šajā ziņā pozitīvas pārmaiņas apliecina arī termometrā secinātais, ka 11% pēdējā mēneša laikā alkohola patēriņu ir samazinājuši, bet tabakas izstrādājumus mazāk nekā parasti lieto 4% aptaujāto. Pirmkārt, to var skaidrot no ekonomiskās perspektīvas, proti, neziņas apstākļos iedzīvotāji meklē veidus, kā ietaupīt. Savukārt Dr. A. Veselovskis skaidro, ka daļai sabiedrības krīze ir devusi iespēju apstāties un pārskatīt vērtības, kā rezultātā daudzi ir sākuši sportot un radījuši jaunus, veselīgus un organismu stiprinošus ieradumus.