Skolēniem tomēr būs iespēja vasarā strādāt

Plānots, ka skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi norisināsies divus mēnešus - no 1.jūlija līdz 31.augustam.

Skolēni pasākumam varēs reģistrēties elektroniski. No 10.jūnija reģistrācija sāksies Latgales reģionam, no 11.jūnija - Vidzemes reģionam. Darbam Rīgas reģionā varēs pieteikties no 12.jūnija, savukārt Kurzemes un Zemgales reģionos reģistrēšanās sāksies 13.jūnijā. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt. Reģistrēties varēs līdz 17.augustam. Sīkāka informācija būs pieejama NVA mājaslapā.