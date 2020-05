Saeima nepaplašina to personu loku, kas Covid-19 laikā tiesīgi ieceļot Latvijā

Parlamentāriete iepriekš skaidroja, ka pastāvošā kārtība, kad cilvēkiem jāpieprasa īpaša atļauja, lai pie saviem radiniekiem atbrauktu no valstīm, kas patlaban nav iekļautas to teritoriju lokā, no kurām ieceļošana Latvijā ir atļauta, ir apgrūtinoša. Šāda situācija veidojas, piemēram, cilvēkiem vēloties ierasties no Krievijas.